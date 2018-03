Unfälle Motorradfahrerin stirbt bei Sturz auf A96

Buchloe.Eine Motorradfahrerin ist am Sonntag auf der A96 bei Buchloe (Landkreis Ostallgäu) tödlich verunglückt. Die junge Frau sei am Mittag mit ihrer Maschine gestürzt und gegen die Leitplanke geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Die Ursache ist noch unklar. Andere Fahrzeuge seien nicht an dem Unfall beteiligt gewesen. Die A96 in Richtung München wurde zunächst gesperrt. Die Ermittlungen hat die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck übernommen.