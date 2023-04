Weißenburg-Gunzenhausen Motorradfahrerin stößt mit Auto zusammen und stirbt

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Motorrad in Mittelfranken ist am Ostermontag die 49 Jahre alte Motorradfahrerin tödlich verletzt worden. Die Frau wurde am Nachmittag in Ellingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) von ihrer Maschine geschleudert, als ein abbiegendes Auto auf der Bundesstraße 2 dagegen fuhr, wie die Polizei mitteilte. „Ersthelfer versorgten die 49-Jährige umgehend und leiteten Reanimationsmaßnahmen ein, welche ohne Erfolg blieben.“ Die Autoinsassen - ein 52-Jähriger und ein 26-Jähriger - wurden leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Weißenburg nahm die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache auf.

dpa