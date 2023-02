Unfälle Motorradfahrerin verliert Kontrolle und wird schwer verletzt Eine 16-jährige Motorradfahrerin hat die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sich schwer verletzt. Die Jugendliche war am Freitag auf einem Leichtkraftrad, also einem kleinen Motorrad mit einem Hubraum zwischen 50 und 125 ccm, nahe Antdorf (Landkreis Weilheim-Schongau) unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Antdorf.Nach einem starken Windstoß habe sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und geriet auf die Gegenfahrbahn. Sie stieß frontal mit dem Auto einer 61-Jährigen zusammen und stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte sie mit einer tiefen Wunde am Bein ins Klinikum, wo sie operiert wurde. Danach blieb sie dort stationär. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 17 000 Euro an beiden Fahrzeugen.