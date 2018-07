Unfälle Motorradfahrt endet im Krankenhaus

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Foto: Stefan Sauer/Archiv

Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg.Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet er am Donnerstagabend mit seiner Maschine in den Gegenverkehr und krachte in ein entgegenkommendes Auto. Ein Rettungshubschrauber flog den Biker ins Krankenhaus.