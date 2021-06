Anzeige

Unfälle Motorradunfall in Niederbayern: Fahrer schwer verletzt Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Niederbayern schwer verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Blaulicht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Ortenburg.Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte eine 35-jährige Autofahrerin den 30-Jährigen am Freitag bei Ortenburg (Landkreis Passau) beim Abbiegen mit ihrem Auto angefahren. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:210619-99-58404/2