Unfälle Motorroller prallt mit Kleinbus zusammen: Fahrer stirbt

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeiauto. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Passau.Beim Zusammenstoß mit einem Kleinbus ist in Büchlberg im Landkreis Passau der Fahrer eines Motorrollers ums Leben gekommen. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstagnachmittag an einer Kreuzung auf der Kreisstraße zwischen Büchlberg und Tannöd. Der 57-jährige Fahrer des Motorrollers wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass er starb. Die 19-jährige Fahrerin des Kleinbusses und die fünf weiteren Insassen blieben unverletzt. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Die Kreisstraße war für fast drei Stunden vollständig gesperrt.