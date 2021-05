Anzeige

Notfälle Mountainbiker bleibt hängen: Schwere Verletzungen Ein junger Mountainbiker ist im schwäbischen Landkreis Ostallgäu bei einem Sprung von seinem Rad gefallen und hat sich dabei schwere Verletzungen im Gesicht zugezogen.

Mail an die Redaktion IEin Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa

Obergünzburg.Der 24-Jährige habe keinen Helm getragen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Ostallgäuer wollte am Samstag bei Obergünzburg mit seinem Mountainbike auf einen Feldweg springen. Dabei blieb er den Angaben nach mit dem Vorderreifen an einem Erdhaufen hängen und stürzte anschließend nach vorne über den Lenker. Der 24-Jährige wurde mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

