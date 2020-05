Anzeige

Unfälle Mountainbiker stürzt fünf Meter tief ab Nach einem Sturz über einen Felsvorsprung in fünf Meter Tiefe hat ein schwer verletzter Mountainbiker noch selbst einen Notruf absetzen können.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blauchlicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Aschau.Der 34-Jährige sei in den Chiemgauer Alpen im westlichen Kampenwandgebiet unterwegs gewesen, als er wegen eines Fahrfehlers stürzte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Bergwacht barg ihn am Montag in der Nähe von Aschau im Chiemgau (Landkreis Rosenheim), ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus.