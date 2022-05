Regen Mountainbiker tödlich verunglückt

Ein Mountainbiker ist am Geißkopf im Bayerischen Wald tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 46-Jährige in einem Bikepark bei Bischofsmais (Landkreis Regen) unterwegs, als er stürzte und dabei schwerste Verletzungen erlitt. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er wenig später starb. An dem Unfall war den Erkenntnissen nach keine weitere Person beteiligt. Der Mann habe Schutzausrüstung getragen.

dpa