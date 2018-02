Flugzeugbau

MTU mit Rekordgewinn und Triebwerksproblemen

Der Triebwerksbauer MTU hat seine Gewinnziele im vergangenen Jahr übertroffen und will den Aktionären eine deutlich höhere Dividende auszahlen. Für das laufende Jahr stellte Vorstandschef Reiner Winkler am Mittwoch in München eine moderate Gewinnsteigerung in Aussicht - allerdings unter dem Vorbehalt, dass Probleme bei einem Triebwerk für den Airbus A320neo schnell gelöst werden. Die Börse reagierte mit einem Dämpfer für den Aktienkurs.