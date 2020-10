Anzeige

Fussball Müller erwartet „unbedenklichen" Moskau-Trip

Bayern Münchens Vizekapitän Thomas Müller freut sich nach einem Tor zum 2:0.

Moskau.„Wir freuen uns natürlich, dass unser Wettbewerb wieder ansteht. Wir wollen ein bisschen diesen Flow, in dem wir uns befinden, fortsetzen. Dementsprechend sind wir guter Dinge, die Mannschaft ist gut drauf, die Stimmung ist gut“, sagte Vizekapitän Thomas Müller vor der Abreise zum Auswärtsspiel am Dienstag (18.55 Uhr/DAZN) bei Lokomotive Moskau. Die Münchner haben ihre vergangenen zwölf Spiele in der Fußball-Königsklasse gewonnen.

Der deutsche Rekordmeister hält seine Auswärtsreise nach Moskau kurz. Die Anreise erfolgte recht spät, noch in der Nacht nach dem Spiel geht es wie schon öfter in der Vergangenheit bei Spielen in Russland wieder heim. „Wir schauen gerade bei den Auswärtsspielen, dass wir möglichst schnell irgendwie hin kommen und möglichst schnell zurück, das gehört zur Belastung dazu“, sagte Trainer Hansi Flick am Montag. „Wir wollen schauen, dass wir das so gering wie möglich halten.“

Ähnlich wie in Deutschland steigt auch im flächenmäßig größten Land der Erde die Zahl der Neuinfektionen seit Wochen rasant. Landesweit mehr als 17 000 neue Corona-Fälle sind es allein am Montag gewesen. „Wir bewegen uns im Fußball in der Bubble oder Blase. Wir sehen außer dem Flughafen und dem Bus nur das Mannschaftshotel und den grünen Rasen“, sagte Müller. „Ich wüsste nicht, wo da für uns als Mannschaft eine Gefahr lauern sollte. Dementsprechend sehe ich das unbedenklich.“