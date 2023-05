Bayern-Kapitän Müller nach Rückkehr an Spitze: „Wir holen uns das Ding“

Bayern-Kapitän Thomas Müller ist von der elften deutschen Fußball-Meisterschaft nacheinander überzeugt. „Da sind wir wieder! Wir holen uns das Ding“, sagte der 33-Jährige nach dem 2:0 (0:0) am Sonntag gegen Hertha BSC. Durch den eigenen Sieg und den Patzer von Borussia Dortmund beim 1:1 in Bochum rückten die Münchner wieder mit einem Punkt Vorsprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga.

dpa