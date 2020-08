Anzeige

Fussball Müller: Wichtigkeit des Spiels nicht in unseren Kopf lassen Thomas Müller hat als Finalexperte seinen Kollegen beim FC Bayern München einen Tipp zum Umgang mit dem Endspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain gegeben.

Mail an die Redaktion Münchens Thomas Müller, hier beim Spiel gegen den FC Chelsea. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Lissabon.„Die Chance, die man jetzt hat, muss man nutzen. Deshalb müssen wir voll da sein. Wir dürfen nicht zögern und dürfen die Wichtigkeit dieses Spiels gar nicht zu sehr in unseren Kopf lassen“, sagte der 30 Jahre alte Angreifer vor seinem insgesamt vierten Königsklassen-Finale an diesem Sonntag (21.00 Uhr) in einem Interview auf der UEFA-Homepage. „Die Anspannung muss man komplett in Freude ummünzen“, empfiehlt Müller.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister kann gegen PSG das zweite Triple nach 2013 gewinnen. Müller war auch schon 2013 dabei. Verantwortlich für die neue Triple-Chance ist für den deutschen Rekordspieler in der Königsklasse Trainer Hansi Flick, der das Team erst seit vergangenen November anleitet und führt. „Die Gründe für die Veränderung unserer Spielweise liegen ganz klar beim Trainerteam, hauptsächlich bei Hansi Flick.“

„Er hat vom ersten Tag an, als er im Herbst 2019 interimsweise übernommen hat, sofort gesagt: "Ich will, dass wir das Risiko nehmen, und ich will, dass wir vorne mutig draufgehen. Ich will, dass wir keine Angst haben, hinten eine stabile Linie zu haben."“ Der 55 Jahre alte Flick setze auch viel auf Kommunikation. „Dementsprechend hat die Mannschaft das gut angenommen“, betonte Müller. Ihm persönlich komme „eine klare Struktur entgegen“. Flick setzt auf den Weltmeister von 2014, der von Vorgänger Niko Kovac zum Notnagel degradiert worden war.