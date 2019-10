Fussball Müller wieder nicht in Bayerns Startelf: Boateng wieder fit Ex-Nationalspieler Thomas Müller ist auch beim Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München gegen 1899 Hoffenheim wieder nur Reservist.

München.Trainer Niko Kovac bietet am Samstag jene Offensivformation um den Vierfach-Torschützen Serge Gnabry auf, die auch am Mittwoch in London beim 7:2-Erfolg in der Champions League gegen Tottenham Hotspur begonnen hatte. Für den 30-jährigen Müller ist es die fünfte Partie nacheinander, die er auf der Bank beginnt.

Weltmeister Benjamin Pavard verteidigt wegen der Ausfälle von David Alaba und Lucas Hernández wieder links hinten. Neu in die Startelf rückt nur Mittelfeldspieler Thiago. Im Abwehrzentrum kann Jérôme Boateng auflaufen, der gegen Tottenham noch wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden musste.