Fussball Müller zu Mertesacker-Aussagen: „Gutes Umfeld“ sehr wichtig Nach den überraschenden Aussagen von Per Mertesacker hat Weltmeisterkollege Thomas Müller Verständnis geäußert und auf wichtige Hilfen hingewiesen. „Ich kann die Gefühle zumindest in manchen Phasen der Karriere nachvollziehen. Das ist etwas relativ Normales im Berufsleben, jeder von uns verspürt einen gewissen Leistungsdruck“, sagte der Kapitän des FC Bayern München am Dienstag.

Mail an die Redaktion Thomas Müller vom FC Bayern München. Foto: Sven Hoppe

Istanbul.Es sei wichtig, dass man sich jeder ein „gutes Umfeld“ aufbaue, um „das Ganze“ zu bewältigen, sagte Müller, der mit Mertesacker 2014 Weltmeister wurde. Menschen, die das nicht hätten, sollten sich bemühen, jemanden zu finden, „der bei der Druckbewältigung hilft“.

Ins Detail ging Müller nicht, denn er habe das Interview nicht ganz gelesen und kenne auch nur einige Aussagen. „Es ist sicherlich ein Thema. Er hat auf jeden Fall die Wahrheit angesprochen. Ich weiß aber nicht, wie es im Gesamtkontext gewirkt hat“, sagte Müller. In allen Branchen gebe es Druck, auch im Fußball. „Der Druck ist absolut da, weil unsere Leistung in der Öffentlichkeit bewertet wird.“

Mertesacker hatte den enormen Druck auf die Fußball-Profis kritisiert und am eigenen Beispiel beschrieben. Dem Magazin „Der Spiegel“ berichtete der 33 Jahre alte Abwehrspieler vom FC Arsenal, sein Körper habe auf die hohe Erwartungshaltung vor jedem Spiel mit Brechreiz und Durchfall reagiert. „Als sei das, was dann kommt, symbolisch gesprochen, einfach nur zum Kotzen“, sagte Mertesacker, der seine Karriere nach dieser Saison beendet und beim FC Arsenal in London die Leitung der Nachwuchsakademie übernimmt.