Kirche Müllers Manifest mit Sprengkraft Der Kardinal und frühere Regensburger Bischof positioniert sich klar gegen die Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene.

Mail an die Redaktion Kardinal Gerhard Ludwig Müller war früher Bischof in Regensburg. Foto: Andreas Arnold/dpa

Rom.Der ehemalige Präfekt der römischen Glaubenskongregation, Kardinal Gerhard Ludwig Müller, hat in einem „Glaubensmanifest“ die Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zur Kommunion kritisiert. In dem in der Nacht auf Samstag vom Internetdienst „Catholic News Agency“ veröffentlichten Dokument betont der ehemalige oberste Glaubenshüter der katholischen Kirche, wiederverheiratete Geschiedene könnten „die Eucharistie nicht fruchtbar empfangen, weil sie ihnen nicht zum Heil gereicht“. Sie kann derzeit in Ausnahmefällen erlaubt werden.

Kritik an politisch agierenden Geistlichen

Ohne Papst Franziskus ausdrücklich zu erwähnen, beklagt der 71-Jährige in dem Manifest eine „sich ausbreitende Verwirrung in der Lehre des Glaubens“. Er sei von Bischöfen, Priestern und Laien daher „um ein öffentliches Zeugnis gebeten worden“. Mit Blick auf kirchliche Aufrufe gegen Populismus und für die Aufnahme von Flüchtlingen kritisierte der frühere Bischof von Regensburg, Bischöfe gefielen sich „lieber in der Rolle als Politiker, denn als Lehrer des Glaubens“.

„Hier eine Diskriminierung der Frau zu unterstellen, zeigt nur das Unverständnis für dieses Sakrament“. Kardinal Müller zum Ausschluss von Frauen von der Priesterweihe



In dem Dokument verteidigt Müller überdies den Zölibat und den Ausschluss von Frauen von der Priesterweihe: „Hier eine Diskriminierung der Frau zu unterstellen, zeigt nur das Unverständnis für dieses Sakrament, bei dem es nicht um irdische Macht geht“. Der von Papst Benedikt XVI. 2012 zum Präfekten der Glaubenskongregation ernannte Müller wurde von dessen Nachfolger Franziskus 2014 in den Kardinalsrang erhoben. Vor dem Hintergrund wiederholter Kritik an Reformen wie der Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zur Kommunion in Einzelfällen verlängerte der Papst Müllers Amtszeit nach deren Ende 2017 nicht. (epd)

