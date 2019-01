Fussball

Müllers Wunsch für Bayern: „Momentum“ mitnehmen

Der FC Bayern München möchte den Schwung vom Hinrunden-Ende der Fußball-Bundesliga bei der Jagd auf Spitzenreiter Borussia Dortmund in die Rückserie mitnehmen. „Wir haben die Krise am eigenen Leib miterlebt und haben da auch gelitten“, sagte Thomas Müller. „Das haben wir gemeinsam überwunden, so fühlt es sich zumindest an. Ganz entscheidend wird gleich das erste Spiel gegen Hoffenheim.“ Am 18. Januar startet der deutsche Fußball-Rekordmeister bei 1899 Hoffenheim in die Rückrunde.