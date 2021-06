Anzeige

Unfälle Müllwagen fährt in Restaurant Ein Müllwagenfahrer hat nördlich von München kurzzeitig das Bewusstsein verloren und seinen Wagen in ein Restaurant gesteuert.

Karlsfeld.Dem 41-Jährigen sei während der Fahrt schwarz vor Augen geworden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er fuhr ein Verkehrsschild und einen Baum um und kam schließlich in der Fassade des Restaurants in Karlsfeld im Landkreis Dachau zum Stehen.

Glücklicherweise seien in dem Lokal am Montagvormittag keine Menschen gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Müllwagenfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein 35-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt vor Ort behandelt.

