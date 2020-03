Gesundheit München bekommt Coronatest-Drive-in Hinfahren, Fenster auf, Abstrich und wieder heim: Nach Augsburg testet auch München mögliche Infizierte per „Drive-in“.

Mail an die Redaktion Autos warten an einer "Drive-In"-Teststation für den Coronavirus vor der Einfahrt. Foto: Marijan Murat/dpa

München.Das Verfahren läuft ähnlich ab wie bei Burgerketten, wo sich Autofahrer im Vorbeifahren bei einem Schalter ihr Essen abholen können. Auf dem Gelände der Bayernkaserne sollen nach Terminabsprache mit dem Gesundheitsamt von diesem Mittwoch an diejenigen getestet werden, die unmittelbaren Kontakt mit einem bestätigten Infizierten hatten, wie das Referat für Gesundheit und Umwelt am Dienstag mitteilte. Es ist also keine Anlaufstelle, bei der jeder nach eigenem Gutdünken vorbeifahren kann.

Ähnliche Einrichtungen gibt es in Baden-Württemberg und Hessen. Auch die Stadt Augsburg sowie die angrenzenden Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg nutzen das Prinzip in einer gemeinsamen Diagnosestelle. In einem noch nicht in Betrieb genommenen Wertstoffhof werden Kontaktpersonen bestätigter Coronavirus-Fälle nach Zuweisung durch die Gesundheitsämter seit Samstag auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Weitere Einzelheiten zum Drive-in in München wollen Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs am Mittwoch bekanntgeben.

