Musik München ehrt Freddie Mercury mit Straße Im Stadtteil Neuhausen soll eine Straße nach dem Sänger der Band Queen benannt werden. Mercury lebte sechs Jahre in München.

Mail an die Redaktion Der Leadsänger der britischen Rockgruppe „Queen“, Freddie Mercury, im September 1984. Foto: dpa/Archivbild

München.Er nahm hier Alben auf und wohnte eine Zeit lang in München: Nun ehrt die bayerische Landeshauptstadt Queen-Sänger Freddie Mercury mit einer eigenen Straße.

Lebte im Glockenbachviertel

Die Freddie-Mercury-Straße liegt in einem Kreativquartier im Stadtteil Neuhausen, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die SPD/Volt-Fraktion regte umgehend an, die Queen-Mitglieder Brian May und Roger Taylor zur Einweihungsfeier einzuladen. „Freddie Mercury ist nicht nur ein Weltstar, sondern lebte für sechs Jahre im Münchner Glockenbachviertel“, sagte Stadtrat Nikolaus Gradl. Der britische Sänger war 1991 mit 45 Jahren nach einer Aids-Erkrankung gestorben.

Aber nicht nur Mercury bekommt eine Ehrung in München: Nach Filmstar Romy Schneider wird ein Platz benannt, Schauspielerin Ruth Leuwerik bekommt eine eigene Straße - beide liegen ebenfalls in dem Kreativquartier. (dpa)