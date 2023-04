Eishockey München fehlt noch ein Sieg zum Einzug ins DEL-Finale Titelfavorit EHC Red Bull München fehlt noch ein Erfolg zum Einzug ins Playoff-FInale der Deutschen Eishockey Liga. In der fünften von sieben möglichen Begegnungen besiegten die Münchner am Samstag die Grizzlys Wolfsburg nach Verlängerung mit 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) und liegen in der Halbfinal-Serie mit 3:2 vorn. Das sechste Match findet am Montag (15.15 Uhr/Magentasport) in Wolfsburg statt.

Austin Ortega traf gegen Wolfsburg zum 2:0.

München.Die Gastgeber von Trainer Don Jackson starteten furios. Chris DeSousa benötigte 54 Sekunden zum Führungstreffer. Etwas mehr als drei Minuten später erhöhte Austin Ortega auf 2:0 (5. Minute). Wolfsburg ließ sich von dem frühen Rückstand nicht beeinflussen: Laurin Braun erzielte wiederum nur knapp eine Minute später den 1:2-Anschluss.

Wolfsburg verpasste in der Folge mehrmals den Ausgleich und scheiterte entweder an Münchens Torhüter Mathias Niederberger oder an der Latte. Erst im Schlussdurchgang wurden die Gäste belohnt: In Überzahl drückte Spencer Machacek den Puck zum 2:2 über die Linie (50.). In der Extraspielzeit markierte Patrick Hager den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer (64.).