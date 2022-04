Eishockey München gewinnt erstes DEL-Finalspiel bei Eisbären Berlin

Der EHC Red Bull München ist mit einem Sieg in die Finalserie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft gegen die Eisbären Berlin gestartet. Am Freitagabend machte der Hauptrundenzweite in Berlin ein 0:3 beim Vorjahreschampion wett und setzte sich mit 4:3 (0:2, 3:1, 1:0) bei den Eisbären durch, die erst 24 Stunden zuvor ihren Finaleinzug perfekt gemacht hatten.

dpa