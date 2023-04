Deutsche Eishockey Liga München gewinnt zweites DEL-Finale gegen Ingolstadt deutlich

Dem EHC Red Bull München fehlen nur noch zwei Siege zur ersten Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga seit 2018. Am Sonntag besiegte der dreimalige deutsche Meister den ERC Ingolstadt mit 7:1 (4:1, 2:0, 1:0) auch im zweiten Spiel der Best-of-seven-Finalserie. Schon am Freitag hatte München 2:1 gewonnen. Zwei Tage später war ein wilder Spielbeginn mit vier Toren in den ersten drei Minuten Grundstein für den Sieg.

dpa