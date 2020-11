Anzeige

Schulen München: Keine Klarheit über Maskenpflicht in Grundschulen Zwar fängt diesen Montag die Schule nach den Herbstferien wieder an - doch ob nun in München auch eine Maskenpflicht für Grundschüler im Unterricht gilt oder nicht, ist noch unklar.

Mail an die Redaktion Eine Mund-Nasen-Bedeckung liegt neben einem Mäppchen auf einem Tisch. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

München.Eigentlich gilt diese ab Montag in ganz Bayern und für alle Schüler, unabhängig von den Corona-Fallzahlen. München geht aber einen Sonderweg und hat eine Verlängerung einer Ausnahmegenehmigung beantragt, wonach Grundschüler am Platz keine Maske tragen müssen. Derzeit gebe es dazu noch keine Entscheidung, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Sonntag in München. Bei der Stadt war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte am Freitag erklärt, dass von mehr als 47 000 Münchner Grundschülern nur 9 infiziert gewesen seien - und davon hätte sich keiner in der Schule angesteckt. „Unser Verlängerungsantrag und die Begründung entsprechen unserer Ausnahmegenehmigung, der das Gesundheitsministerium letzte Woche noch zugestimmt hat. Die Situation an den Grundschulen hat sich in der Ferienwoche nicht verändert - da sollte eine sachgerechte Entscheidung im Sinne unserer Grundschüler eigentlich nicht besonders schwierig sein.“