DFB-Pokal München mit Musiala - Bayern-Schreck Berisha fehlt verletzt

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala kehrt im DFB-Pokal wieder in die Startelf des FC Bayern München zurück. Der 19-Jährige läuft am Mittwoch im Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg anstelle des verletzten Leroy Sané auf und steht damit erstmals nach seiner kürzlich überstandenen Corona-Infektion wieder in der Anfangsformation. Trainer Julian Nagelsmann setzt im Angriff wie angekündigt auf Eric Maxim Choupo-Moting, der beim 5:0 in der Bundesliga gegen den SC Freiburg stark auftrumpfte.

dpa