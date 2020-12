Anzeige

Eishockey München ohne Kahun: „Jedes Spiel ist noch wichtiger“ Der EHC Red Bull München kann vor dem Start der DEL-Saison nicht mehr mit Dominik Kahun planen.

Mail an die Redaktion Marcel Noebels von Berlin (l) und Dominik Kahun von München im Zweikampf um den Puck. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

München.Es sei fraglich, ob er dabei sei, sagte der Münchner Trainer Don Jackson am Dienstag über die Leihgabe der Edmonton Oilers aus der National Hockey League (NHL) vor dem Auftakt. Der 25 Jahre alte deutsche Nationalstürmer hatte für das Vorbereitungsturnier, das der EHC gewann, ausgeholfen. Dessen Verein habe nun aber andere Pläne, sagte Jackson. Die Münchner starten mit einem Heimspiel am Sonntag (14.30) gegen die Augsburger Panther in die Corona-Notsaison.

Am Donnerstag bestreiten die Kölner Haie und die Düsseldorfer EG das Eröffnungsspiel für eine ungewöhnliche Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einer auf 38 Spieltage reduzierten Hauptrunde und verkürzten Playoffs.

„Wir müssen vom ersten Tag an bereit sein“, forderte Stürmer Patrick Hager. „Jedes Spiel ist noch wichtiger als in den Jahren zuvor.“ Da eventuell auch Spiele abgesagt werden müssten, würde es schwer werden, Punkte gut zu machen, die man vorher verloren habe. „Es gibt kein Spiel, dass wir irgendwie abschenken können.“

Das Ziel der Münchner ist der Meistertitel. „Wir wollen die Meisterschaft zurück nach München bringen“, kündigte Jackson an. 2019 waren die Adler Mannheim im Finale gegen den EHC Champion geworden.