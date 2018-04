Eishockey

München schafft Titel-Hattrick in DEL: Eisbären unterliegen

Der EHC Red Bull München ist zum dritten Mal in Serie deutscher Eishockey-Meister. Der Favorit gewann am Donnerstag das entscheidende Finalspiel gegen die Eisbären Berlin klar mit 6:3 (4:1, 1:0, 1:2). Die Hauptstädter konnten ihre Aufholjagd in der Best-of-Seven-Serie nicht krönen. Die Eisbären warten seit 2013 auf ihren achten Titel in der Deutschen Eishockey Liga.