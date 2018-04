Eishockey

München und Berlin versprechen Top-Finale

Vor dem Playoff-Showdown um die deutsche Meisterschaft haben der EHC Red Bull München und die Eisbären Berlin ein Endspiel der Extraklasse versprochen. „Die zwei besten Mannschaften haben sich durchgesetzt. Ein besseres Finale kann es nicht geben“, sagte Berlins Martin Buchwieser am Mittwoch. Von Freitag (19.30 Uhr/Sport1/Telekomsport) an geht es in maximal sieben Partien um die Trophäe der Deutschen Eishockey Liga. „Für den Zuschauer wird es die attraktivste Darbietung im Finale“, sagte auch Münchens Olympia-Silbermedaillengewinner Frank Mauer.