Ausstattung München und Nürnberg: Polizeifahrräder bekommen Blaulicht

Die Polizei radelt in München und Nürnberg künftig mit Blaulicht. „So sind unsere Polizei-Radler im Einsatz noch sichtbarer und können deutlich von anderen Radfahrern unterschieden werden“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag in München, wo er die neue Ausstattung der Fahrradstaffeln in den beiden größten bayerischen Städten vorstellte.

dpa