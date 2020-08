Anzeige

Eishockey München verleiht NHL-Anwärter Peterka nach Salzburg Red Bull München verleiht seinen Nachwuchsstürmer John Peterka für die nächsten Wochen an Red Bull Salzburg.

München.Der 18-Jährige soll in Österreich, wo die Meisterschaft deutlich früher beginnen soll als in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), Spielpraxis bekommen. Peterka ist einer der besten Nachwuchsprofis in Deutschland und wird beim Draft der nordamerikanischen Eliteliga NHL als Talent gehandelt, das schon in der ersten Runde von einem Team ausgewählt werden könnte. Mit Salzburg soll er damit schon Ende September in die Saison starten; die DEL peilt ihren Auftakt erst Mitte November an.

Der NHL-Draft ist wegen der Corona-Krise von Juni auf ein noch nicht fixiertes Datum verschoben worden. Womöglich geht er im Herbst über die Bühne. Dann könnte Peterka bereits wieder gespielt haben.