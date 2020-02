Verkehr München verteilt Gutscheine für Frauen-Nacht-Taxis Frauen bekommen von Sonntag an für nächtliche Taxifahrten in München einen Zuschuss der Stadt.

Merken

Mail an die Redaktion Der Oberbürgermeister von München Dieter Reiter steht auf einer Bühne. Foto: Felix Hörhager/dpa/Archivbild

München.Zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr können sie pro Fahrt einen Gutschein im Wert von 5 Euro einlösen, wenn sie sich zu einer Wohnadresse fahren lassen. „Frauen, die nachts alleine auf dem Heimweg sind, fühlen sich oft unsicher, vor allem wenn wenig Menschen oder niemand mehr auf der Straße ist“, sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bei der Ausgabe der ersten Wertgutscheine am Donnerstag. „Schon das unbestimmte Gefühl der Angst schränkt die eigene Bewegungsfreiheit ein.“

Die Gutscheine gelten nicht nur für Münchnerinnen. Alle Frauen ab 16 Jahren können das Angebot in Anspruch nehmen, wenn sie innerhalb der Stadtgrenzen in ein Taxi steigen. Das Fahrtziel kann dann auch außerhalb Münchens liegen. Bei Fahrten etwa in Clubs oder Lokale werden die Gutscheine allerdings nicht akzeptiert. Das Ziel muss laut Stadt eine Wohnadresse sein.

München ist mit diesen Gutscheinen für Frauen-Nacht-Taxis nach Einschätzung der Grünen im Stadtrat Vorreiter unter Städten mit mehr als einer Million Einwohner. Eine Million Euro lässt sich die Landeshauptstadt das Projekt kosten, das vorerst ein Jahr lang ausprobiert werden soll. Falls es weiterläuft, ist auch eine digitale Lösung etwa über eine Handy-App denkbar. Ausliegen werden die Gutscheine in städtischen Einrichtungen wie den Bürgerbüros oder der Stadtinformation im Rathaus am Marienplatz. Allerdings erhalte jede Frau pro Besuch nur drei Gutscheine, teilte die Stadt mit.