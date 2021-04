Anzeige

Tennis München: Viertelfinals verschoben Wegen Regens sind zwei Viertelfinals beim ATP-Tennisturnier in München unterbrochen und auf Samstag verschoben worden.

Der bayerische Regen sorgt für eine Verschiebung der Viertelfinals im ATP Turnier in München. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Das Duell des an Nummer zwei gesetzten Norwegers Casper Ruud gegen John Millman aus Australien (Stand: 6:3) konnte am Freitag ebenso nicht beendet werden wie die Partie von Nikolos Bassilaschwili aus Georgien gegen den Slowaken Norbert Gombos (Stand: 5:4). Die Spiele werden am Samstag um 11.00 Uhr fortgesetzt. Die Sieger treten am späten Nachmittag im Halbfinale gegeneinander an. Zuvor bestreitet Jan-Lennard Struff aus Warstein sein Halbfinale gegen den belarussischen Alexander-Zverev-Bezwinger Ilja Iwaschka (13.30 Uhr). (dpa)