Fussball Münchens Kovac für Effenberg Trainer des Jahres Der frühere Bayern-Kapitän Stefan Effenberg hat sich für eine weitere Zukunft von Niko Kovac als Coach der Münchner ausgesprochen.

Mail an die Redaktion Niko Kovac, Trainer von Bayern München, steht auf der Bühne bei einer Klub-internen Meisterfeier am Nockerberg. Foto: Alexander Hassenstein/Archivbild

München.„Niko Kovac musste bei Bayern den Umbruch einleiten, die Langzeitverletzten ersetzen und Robben und Ribéry vermitteln, dass sie nicht mehr Stammspieler sind. Das hat er in Perfektion geschafft und am Ende die Meisterschaft geholt“, schrieb Effenberg in seiner am Dienstag bei „t-online.de“ veröffentlichten Fußball-Kolumne.

Die „Niko Kovac“-Sprechchöre der Fankurve seien „mit Sicherheit Balsam auf seiner Seele“ gewesen. „Ich bin mir sicher, dass das, was am Wochenende passiert ist, ganz entscheidend war für die Zukunft von Niko Kovac. Die Verantwortlichen haben das natürlich mitbekommen. Sie haben auch das Banner gesehen, auf dem Stand, dass wirklich alle an ihrer Leistung gemessen werden müssen - nicht nur Kovac“, schrieb Effenberg weiter. „Die Bosse können das nicht ignorieren. Wenn sie das ignorieren, zweifle ich am Verstand der Vereinsführung.“

Der FC Bayern war am Samstag in der ersten Saison unter Kovac als Coach zum siebten Mal nacheinander Meister geworden. An diesem Samstag im DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig können die Münchner das Double perfekt machen. Für Effenberg sei Kovac, dessen Vertrag bis zum Sommer 2021 läuft, sogar „der Trainer der Saison“. Ein klares Bekenntnis des deutschen Fußball-Rekordmeisters zum 47-Jährigen gab es bislang nicht.