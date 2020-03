Schulen Münchens OB kritisiert Nockherberg-Pläne Dieter Reiter (SPD) ist irritiert über die Diskussion um eine Absage des Politiker-Derbleckens: „Das verstehe ich nicht.“

Mail an die Redaktion Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München, nimmt an einer Podiumsdiskussion teil. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.Das Derblecken am Nockherberg soll mit Blick auf den Corona-Virus abgesagt werden. Münchens OB Dieter Reiter ist irritiert: „Wie ich erfahren habe, soll die Vorprobe und die Generalprobe für die Aufführung des Singspiels am Nockherberg wie geplant stattfinden, und zwar jeweils vor Publikum“, sagte er am Samstag laut einer Mitteilung der Stadt München. Wenn aber gleichzeitig seitens des Freistaats den geladenen Gästen, darunter Politikern, dringend empfohlen werde, nicht teilzunehmen, verstehe er nicht, wieso dann die Proben jeweils vor Publikum stattfinden sollen.

Reiter findet die Erwägungen unlogisch

„Diese Differenzierung finde ich weder aus gesundheitlichen Erwägungen logisch, noch politisch in irgendeiner Weise akzeptabel.“ Wenn die Proben vor Publikum nicht abgesagt würden, gehe er davon aus, dass auch das Politiker-Derblecken in Anwesenheit der Betroffenen stattfinden wird. „Ich jedenfalls werde eine Unterscheidung zwischen „normalem“ Publikum und Politikerinnen und Politikern nicht mittragen“, sagte Reiter.

Am Vortag hatte der Chef der veranstaltenden Paulaner-Brauerei, Andreas Steinfatt, gesagt, dass das beliebte Politiker-Derblecken nicht wie geplant stattfinden werde. Steinfatt hatte auch angekündigt, er werde sich dafür einsetzen, dass es eine alternative Lösung geben werde, damit die Arbeit der Beteiligten nicht umsonst gewesen sei.

Huml verteidigt die Planung

Der Starkbieranstich auf dem Nockherberg mit satirischer Bußpredigt und anschließendem Singspiel vor Bayerns politischer Prominenz ist für viele im Freistaat ein Höhepunkt im Jahr. Auf bayerisch-deftige Weise werden die Politiker durch den Kakao gezogen und auf ihre Schwächen hingewiesen.

Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hatte die Empfehlung des Coronavirus-Krisenstabs für eine Absage des Starkbieranstichs am Vortag verteidigt. „Der Schutz der Bevölkerung hat für uns oberste Priorität.“

