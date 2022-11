Euroleague Münchner Basketballer feiern dritten Euroleague-Sieg in Lyon

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague ihren dritten Sieg eingefahren. Die Bayern gewannen am Mittwochabend bei ASVEL Villeurbanne Lyon mit 75:74 (42:33). Durch den Erfolg konnte München in der Tabelle etwas nach oben klettern. Bester Werfer war Vladimir Lucic mit 13 Punkten. Das Team von Andrea Trinchieri setzte damit seinen zuletzt kurz unterbrochenen Aufwärtstrend in der Euroleague fort.

dpa