Tiere Münchner Feuerwehr rüffelt Enten Immer öfter müssen die Rettungskräfte der Landeshauptstadt Entenfamilien aus unglücklich gewählten Gelegen retten.

Mail an die Redaktion Eine Ente schwimmt mit ihren Küken im Wasser. Foto: Peter Steffen/Archiv

München.Die Münchner Feuerwehr hat Enten für ihre Wahl von Nistplätzen getadelt. In den vergangenen Tagen habe es im Stadtgebiet vermehrt Einsätze zur Rettung von Entenfamilien gegeben, am Donnerstag allein vier, teilte die Branddirektion am Freitag mit.

„Erst wenn der Nachwuchs das Licht der Welt erblickt, stellt sich oft heraus, dass eben ein Blumentopf im vierten Obergeschoss oder eine Verkehrsinsel am Altstadtring nicht die beste Wahl für ein Familienglück ist“, hieß es schriftlich. Nicht nur für die Enten, auch für die Einsatzkräfte könne das Einfangen der Familien zur Nervenprobe werden, erklärten die Tierretter.