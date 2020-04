Anzeige

Luftverkehr Münchner Flughafen sperrt eine Start- und Landebahn Der Münchner Flughafen sperrt von Montag an wegen Bauarbeiten eine seiner beiden Start- und Landebahnen.

Mail an die Redaktion Stillgelegte Flugzeuge der Lufthansa (vorne) und der Lufthansa-Tochter Eurowings stehen auf dem Vorfeld am Flughafen München. Foto: Vasco Garcia/dpa/Archivbild

München.Auf der südlichen Bahn würden unter anderem 180 Quadratmeter Beton ausgetauscht, teilte der Flughafen am Mittwoch mit. Einschränkungen im Flugverkehr gebe es während der drei Wochen dauernden Sperrung nicht, hieß es weiter. Wegen der Flaute in der Corona-Krise starten und landen am Münchner Flughafen täglich nur noch etwa 50 Flugzeuge.