Eishockey Münchner Goalie Leggio wechselt zu Grizzlys Wolfsburg

Mail an die Redaktion David Leggio ist zu sehen. Foto: Tobias Hase/Archiv

Wolfsburg.Der bisherige Münchner Goalie David Leggio bleibt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und spielt künftig für die Grizzlys Wolfsburg. Die Niedersachsen verpflichteten den Amerikaner als Ersatz für ihren schwer verletzten Torwart Felix Brückmann. Der 34 Jahre alte Leggio gewann mit dem EHC Red Bull München zuletzt dreimal in Serie die Meisterschaft und nahm für die USA an zwei WM-Turnieren sowie den Olympischen Winterspielen 2018 teil. Nach dem dritten DEL-Triumph im April hatten die Münchner bekanntgegeben, dem Torhüter keinen neuen Vertrag zu geben.