Wahlen Münchner Grünen-Spitzenkandidatin räumt Niederlage ein Die gescheiterte Spitzenkandidatin der Grünen in München, Katrin Habenschaden, kann sich die Gründe für ihren verpassten Einzug in die Stichwahl nicht erklären.

München.„Wir haben sechs Prozent zugelegt, das freut uns wirklich sehr (...), aber woran es gelegen hat, wissen wir derzeit noch nicht“, sagte sie am Sonntagabend im „BR Fernsehen“.

Habenschaden gratulierte Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) und CSU-Kandidatin Kristina Frank zum Einzug in die Stichwahl in 14 Tagen „Das war wirklich richtig, richtig knapp. Ich wäre gern in die Stichwahl gekommen, aber am Ende hat es nicht ganz gereicht.“