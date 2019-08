Fussball Münchner Lewandowski erzielt erstes Bundesligator 2019/20 Robert Lewandowski von Titelverteidiger FC Bayern München hat das erste Tor der 57.

Merken

Mail an die Redaktion Münchens Robert Lewandowski bejubelt sein Tor zum 1:0. Foto: Sven Hoppe

München.Bundesligasaison erzielt. Der Torschützenkönig der vergangenen Saison traf am Freitagabend im Eröffnungsspiel gegen Hertha BSC vor heimischem Publikum zum 1:0 in der 24. Minute. Der polnische Fußball-Nationalstürmer hatte zuvor im Mittelfeld den Ball behauptet und später von Serge Gnabry die Vorlage erhalten. Lewandowski war in der vergangenen Bundesligaspielzeit mit 22 Treffern Torschützenkönig geworden.