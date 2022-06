Personalien Münchner Messechef Dittrich geht in Rente

Der Münchner Messechef Klaus Dittrich geht nach 20 Jahren in der Geschäftsführung am Donnerstag in den Ruhestand. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sagte am Mittwoch: „Klaus Dittrich hat die Messe München zu einer der besten und wirtschaftlich erfolgreichsten Messegesellschaften der Welt gemacht.“

dpa