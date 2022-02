Anzeige

Krankheiten Münchner Oberbürgermeister Reiter hat Corona Münchens Oberbügermeister Dieter Reiter (SPD) hat Corona.

Mail an die Redaktion Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister der Stadt München, bei einer Pressekonferenz. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archiv

München.Er sei mit einem PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte seine Sprecherin am Mittwoch mit. Der 63-Jährige habe keine nennenswerten Symptome und werde während der Quarantäne von zu Hause aus arbeiten. Seine Frau Petra wurde ebenfalls positiv getestet und ist auch in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der bayerischen Landeshauptstadt lag am Mittwoch bei rund 2380. Zum Vergleich: Das RKI gab bundesweit den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Mittwochmorgen mit 1450,8 an.

