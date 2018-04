Theater

Münchner Opernhaus interpretiert erstmals Kästner und Ende

Mit Erich Kästner und Michael Ende haben es zwei der berühmtesten Kinderbuchautoren in den Spielplan des Staatstheaters am Gärtnerplatz Einzug geschafft. Die Künstler des Opernhauses nahmen sowohl Endes „Momo“ in Form eines Musiktheaters als auch die Operette „Drei Männer im Schnee“ nach der Romanvorlage von Kästner in ihr Repertoire auf. Das gab der Theaterleiter, Staatsintendant Josef E. Köpplinger, am Freitag bei einer Programmvorschau auf die kommende Saison bekannt. Die beiden Stücke erscheinen damit zum ersten Mal überhaupt auf einer Opernbühne.