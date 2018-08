Extremismus

Münchner Rathaus bekommt Gedenktafel für Wiesn-Attentat

Eine Gedenktafel soll künftig am Münchner Rathaus an das Oktoberfest-Attentat vor fast 40 Jahren erinnern. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) will sie am kommenden Dienstag (4. September) der Öffentlichkeit übergeben, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.