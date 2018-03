Fussball

Münchner Regionalliga-Derby in der Allianz Arena

Die Regionalliga-Mannschaften des FC Bayern und des TSV 1860 München dürfen sich auf einen großen Auftritt freuen. Wie der FC Bayern am Dienstag mitteilte, wird das Derby am 36. Spieltag in der Allianz Arena ausgetragen. Das Duell in der Regionalliga Bayern findet am 29. April (15.00 Uhr) statt. Die Arena im Stadtteil Fröttmaning ist sonst Spielstätte der Bayern-Profis, sie fasst 75 000 Zuschauer.