Verkehr Münchner S-Bahn bekommt Probleme nicht in den Griff Der Münchner S-Bahn-Verkehr ist am Donnerstagabend auf der sogenannten Stammstrecke zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden weitgehend zum Erliegen gekommen.

Mail an die Redaktion Schilder verbieten das Überschreiten der Bahngleise während eine S-Bahn einfährt. Foto: Lino Mirgeler/dpa

„Nicht einsteigen“ steht im Display einer S-Bahn im Ostbahnhof. Foto: Marco Krefting/dpa

München.Ursache war erneut eine Stellwerksstörung am Ostbahnhof, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage bestätigte. Techniker arbeiteten mit Hochdruck daran, das Problem zu beheben, hieß es.

Bereits am Vormittag hatte ein solcher Störfall am Ostbahnhof den Verkehr in der Münchner Innenstadt massiv beeinträchtigt. Auf der Stammstrecke verlaufen sämtliche S-Bahn-Linien weitgehend unterirdisch durch die Münchner Innenstadt.