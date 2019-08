Bahn Münchner S-Bahn-Tunnel nach Wassereinbruch gesperrt Bis zu 50 Zentimeter hoch steht das Wasser am Dienstag in einem Münchner S-Bahn-Tunnel. Der Zugverkehr ist lahmgelegt, die Feuerwehr ist stundenlang mit Abpumpen beschäftigt. Hunderttausende Menschen sind betroffen.

Merken

Mail an die Redaktion Eine S-Bahn auf der Stammstrecke. Foto: Sven Hoppe/Archivbild

München.Ein überfluteter Tunnelabschnitt hat den Münchner S-Bahn-Verkehr in der Innenstadt lahmgelegt. „Das Wasser stand zwischen Hackerbrücke und Hauptbahnhof auf einer Strecke von 150 Metern bis zu 50 Zentimeter hoch“, sagte ein Sprecher der Münchner Feuerwehr. 30 seiner Kollegen seien seit dem Vormittag dabei, das mehr als knietiefe Wasser abzupumpen. Es lief jedoch beständig weiteres Wasser in den Tunnel. „Ein Ende des Einsatzes ist noch längst nicht in Sicht“, sagte er am frühen Dienstagabend.

Wie es zu dem Wassereinbruch am Vormittag in dem Gleisbereich in der Münchner Innenstadt kam, war zunächst völlig unklar. „Wir müssen erst klären, was die Ursache war“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Ursache für den Wassereintritt zu finden, damit der Schaden schnellstmöglich behoben werden kann“, versicherte sie. Ob der Schaden mit dem Bau der zweiten Stammstrecke zusammenhänge, könne nicht beantwortet werden. Wann der Tunnel für die S-Bahnen wieder freigegeben wird, war am Abend offen.

Die Stammstrecke verläuft weitgehend unterirdisch durch die Münchner Innenstadt. Täglich fahren rund 1000 Züge auf der Strecke. Laut Bahn gibt es nirgendwo in Europa mehr Verkehr auf zwei Gleisen. Rund 840 000 Menschen nutzen die S-Bahn pro Werktag. Zur Entlastung des für Störungen anfälligen S-Bahn-Netzes wird in der Landeshauptstadt eine zweite Stammstrecke gebaut. Sie soll 2028, zwei Jahre später als ursprünglich geplant, in Betrieb gehen und verläuft überwiegend durch einen neuen Tunnel.

S-Bahn-Reisende bekamen die Folgen mit voller Wucht zu spüren: Trotz Ferien füllte sich etwa die unterirdische Station im Hauptbahnhof im Feierabendverkehr. Die Rolltreppen zu den S-Bahn-Gleisen waren mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Personal in leuchtendgelben Warnwesten versuchte, teils aufgebrachten Leuten die Lage zu erklären.

Neben Berufspendlern waren auch Touristen betroffen, wie beispielsweise Samantha Miller, die bepackt mit zwei großen Koffern und zwei kleinen Kindern eigentlich auf dem Weg in ein Hotel war: „Ich kann das nicht verstehen. Jetzt muss ich ein Taxi nehmen“, sagte die US-Amerikanerin. Boris Wehberg wollte schlicht nach Hause: „Jetzt nehme ich eine Kombi aus U-Bahn und Bus mit zwei Mal Umsteigen.“

Das ausgetretene Wasser wurde von der Feuerwehr laut Sprecher in die Kanalisation geleitet. Es sei offensichtlich kein Schmutzwasser. „Das könnte auch dafür sprechen, dass es entweder Grundwasser ist oder ein Rohr gebrochen ist.“ Die Bahn ließ nach eigenen Angaben aus Sicherheitsgründen keine Fotografen in den Tunnel. Bilder aus dem Inneren stellte der Konzern bis zum Abend nicht zu Verfügung. Die Bahn-Sprecherin begründete dies mit den laufenden Arbeiten in dem „Gefahrenbereich“.