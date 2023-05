Polizei Münchner schießt mit Softair-Pistole auf Auto

Nach mehreren Schüssen mit einer Softair-Pistole auf ein vorbeifahrendes Auto hat die Münchner Polizei einen 30-Jährigen in der Psychiatrie untergebracht. Der Mann hatte am Donnerstagnachmittag aus dem Fenster seiner Wohnung mehrfach auf das vorbeifahrende Auto eines 47-Jährigen geschossen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Heckscheibe des Autos wurde durchschlagen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei setzte wegen der vermuteten „Bedrohungssituation“ ein Großaufgebot in Marsch und sperrte vorbeugend mehrere Straßen in der Altstadt.

dpa