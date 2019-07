Kommunen Münchner SPD stellt sich hinter Radentscheid Die Münchner SPD und ihr Oberbürgermeister Dieter Reiter stellen sich hinter den Radentscheid für bessere Radwege in München und einen Fahrradring rund um die Altstadt.

Eine Person fährt mit einem Rad in der Natur. Foto: Paul Zinken/Archiv

München.Die rund 160 000 gesammelten Unterschriften seien ein klares Signal, hier schneller Verbesserungen für den Radverkehr umzusetzen, sagte Reiter am Montag in München. Am 24. Juli will der Stadtrat über die zwei Bürgerbegehren abstimmen, die die Initiatoren am vergangenen Donnerstag mit den notwendigen Unterschriften übergeben hatten.

Er werde dem Stadtrat vorschlagen, diese Forderungen zu übernehmen, auch wenn sie München vor große Herausforderungen stellten, sagte Reiter. Immer mehr Menschen seien heute mit dem Rad unterwegs. „Dem müssen wir als Politik Rechnung tragen.“ Ähnlich äußerte sich die SPD-Stadtratsfraktion.

Der Radentscheid wurde unter anderem vom Fahrradclub ADFC, Parteien und dem Bund Naturschutz initiiert. Für die erste Hürde wären rund 33 000 Unterschriften notwendig gewesen, in beiden Fällen wurde dieses sogenannte Quorum aber bei Weitem übertroffen.