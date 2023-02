Tarifverhandlungen Münchner Straßenreinigung streikt zu Fasching

Die Gewerkschaft Verdi hat die Münchner Straßenreinigung ausgerechnet am Faschingsdienstag und Aschermittwoch zu einem Warnstreik aufgerufen. „Mit dem Streik zum Faschingshöhepunkt wird sichtbar werden, was es bedeuten würde, wenn es die Straßenreinigung der Stadt München nicht gäbe“, teilte die Gewerkschaft am Sonntag mit. Der Faschingsdienstag gilt mit dem „Tanz der Marktweiber“ auf dem Viktualienmarkt als Münchner Höhepunkt der Faschingssaison.

dpa